Oleg Gross otsib firma esindushoonele uut sisu  

Päide paisjärve äärde kerkis omal ajal kenakesti kadedust ki tekitanud villa Oleg Grossi 50. sünnipäeva paiku, kuid ärimees on alati rõhutanud, et see kompleks kuulub tema ettevõttele, mitte talle ega ta perekonnale.

“Ma võin kinnitada, et mitte kunagi pole seal minu pereliikmed elanud, ma ise olen seal ööbinud vahelduvalt, sest keegi peab majas olema, aga põhiliselt on see maja olnud külaliste vastuvõtuks,” rõhutas Oleg Gross, lisades, et 16 aasta jooksul on käinud seal sajad külalised, nende hulgas Eesti vabariigi ministreid.