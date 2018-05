Rakvere Kolmainu kirik saab moodsad vitraažid

Kiriku kooriruumi altarit hakkavad kaunistama kohaliku klaasikunstniku Riho Hüti valmistatud teosed, mis on tehtud Eestimaa kirikutes ainulaadses liivsöövitustehnikas. Vitraažide autori sõnul tingis taolise lahenduse ruumiinterjöör, mis ei võimaldanud kasutada intensiivseid värve. Akendel tuli säilitada valguse andmise funktsioon.

Püha Vaimu ande ja elupuud kujutavad aknad on ka oma kunstiliselt teostuselt kaasaegsed. Koguduse õpetaja Tauno Toompuu sõnul peaks tänapäeval kirikusse valmistatav kunst peegeldama praegust elu ja lähtuma meie kaasaegsetest eelistustest. Samas on oluline leida viis, kuidas tänapäevast sobitada vana ja traditsioonilisega. Riho Hütt on kirikuõpetaja sõnutsi selle ülesandega edukalt toime tulnud.