Coop Pank on avanud kauplustes üle veerandsaja pangapunkti

“Toimib see nii, et lähed Maksimarketi infoletti ja ütled kauplusetöötajale, et tahad pangakontot avada, müüja teeb sinu ID-kaardist koopia, võtab vastu taotluse ning nädala pärast saad sealtsamast poest oma Coopi pangakaardi ja parooli kätte. Soovi korral võib kaardi ka endale postiga koju tellida,” ütles Luks.