Muuseumiöö konkureeris sooja kevadilmaga  

“Täna on külastajaid kummaliselt vähe, varasematel aastatel on olnud maja täis. Põhjuseks on ilmselt see, et konkureerime päikesepaiste ja soojaga, rääkimata tavakonkurentidest, nagu internet, televisioon ja muu,” kõneles Kunda muuseumi külastajate hulka laupäeva õhtul seiranud Uno Trumm. “Kui varem toimus muuseumiöö Eurovisioni lauluvõistlusega ühel päeval, siis käis inimesi palju rohkem ja Eurovision ei olnud selles mõttes muuseumiööle konkurent.”