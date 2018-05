Juhtkiri: igal suvel pedaalima

Et oli fosforiidisõja aeg, tuli just sellele kollile hambaid näidata. Emotsioon retkest oli aga nii võimas, et seda sooviti taas kogeda ning see pole kadunud ka aastate jooksul. Edasi võideldi Ida-Virumaa keskkonnareostuse, Vene sõjaväe Paldiskis ja Kõrvemaal viibimise ning Petseri anastamise vastu.