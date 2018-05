Ja alustame vaheltharimisega! Selline loosung rippus igal kevadel lapsepõlves minu kodu lähedal olnud masinatraktorijaama seinal. Vanad eestlased laulsid, et ära, Värdi, värise, varsti tuleb kevade. Eesti talumees istus oma paljaste tagumiste paledega mullale – ja kui muld oli soe, võis külvama hakata. Selle kevade suurim uudis on see, et endine põllumajandusminister Ivari Padar esindas Eestit Pariisi lehmanäitusel.