Riigigümnaasiumist on juba palju räägitud. See, et mina ei saa aru veel ühe rajatava gümnaasiumi mõttest, on minu viga, aga vaidlus maja asupaiga üle puudutab mind küll. Ausalt öeldes pole ma Rakvere linnas kunagi elanud ega õppinud, Kotli majas olen paar korda käinud, oli seal midagi olümpiaaditaolist või sarnast, ei mäleta.