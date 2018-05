Rakkest leiti jõhkralt piinatud kuulihaavaga kass

Kass jäi inimestele silma, kuna arvati, et ta on auto alla jäänud. Esmasel ülevaatusel kliinikus selgus, et kass Mihkli saba on raske trauma tõttu viga saanud. Ristluu ja sabalülide omavaheline side oli pehmete kudede vigastuse tõttu kadunud ja saba murdunud. Sabaotsa koed olid juba kärbunud ning saba tuli amputeerida.

Õige pea said kliiniku töötajad aru, et kiisuga on midagi palju hullemat lahti. Ta ei olnud mitte auto alla jäänud, vaid teda oli jõhkralt piinatud ning ­tõenäoliselt sabast keerutatud. Selle tagajärjel on vigastatud ka looma ristluu ja kassil on närvikahjustus – ta ei suuda ise­seisvalt väljaheiteid väljutada. Lisaks on teda kunagi tõenäoliselt jalaga löödud ja õhupüssist tulistatud.