Kama 2 pakub garantiisuppi ka veidi enne sulgemist  

Nii mõnelgi naisel on helesinine unistus oma kohvikust. Üksikud teevad selle teoks ja veel vähemad suudavad konkurentsis püsida. Kristiina Kalva-Vaivods on igatahes esimesed julged sammud unistuse täitmiseks astunud. Õmblejaks õppinud naine, kes tänini ka õmblusmasinat vuristab ja laatadel kauplemas käib, on kaheksalapselise pere vanima õena juba varakult pliidi ääres seisnud ning teinud seda väga hea meelega.