Rakvere linnavalitsuse majas asuvas turismiinfokeskuses on soovijail jätkuvalt võimalik laenutada elektrijalgrattaid. Linna kommunikatsioonispetsialist Kristel Mänd märkis, et huvi rataste laenutamise vastu on ilusate ilmade saabumisega hakanud tasapisi kasvama nii kohalike kui ka turistide seas.