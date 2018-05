Juhtkiri: tähed meie seas

Kohalikel fännidel on rõõmustamiseks põhjust küll ja veel. Eesti meeste võrkpallikoondis on Rakveres juba mai algusest saadik treeninud ja pole sugugi imeasi, kui toidupoes leivasabas järsku jäätisejahile tulnud tippsportlasega tõtt jääd vaatama.

Võrkpallitiimi üldkehalise ettevalmistuse treener Mirko Fasini jääb enamasti pärast meeste treeningu lõppu veel staadionile enda lihaseid voolima ning huvilisi eemale ei aja. Ole ainult mees ja astu ligi, küsi nõu ja tee järele.

Tippvõrkpallurid siin, meie väikeses kreisilinnas, innustavad kindlasti spordilapsi ning nii mõnigi algaja võrkpallur võib praegu seada endale eesmärgi, et jookseb 15 aasta pärast, Eesti koondise vorm seljas, võrkpalliväljakule. Sport on alati lapsi köitnud. Eriti just tippsport ja siis, kui saab vahetult näha kuulsusi, kes on seni vaid ajakirjade esikaanelt vastu vaadanud.

Arvata võib, et isegi inimene, kes jalgpalli viimati kooliajal puutus, teab, kes on Ragnar Klavan. Eesti jalgpallikoondise kapten valmistub praegu koos koduklubi Liverpooliga laupäeval Kiievis peetavaks Meistrite liiga finaaliks. Meistrite liiga medalimehega koos pilti teha ning temalt pallile autogrammi saada on küll vist iga väikese vutipoisi unistus. Peagi võib see täituda.

Lisaks meenutame, et Rakveres on ka suuri kergejõustikuvõistlusi peetud, kus isegi olümpiavõitja Justin Gatlin võistlemas käinud.