Korrektsusest riigigümnaasiumi näitel  

Varek kirjutab, et Koidula 11b detailplaneering lubab ringteel ehitada Koidula tänava täis. Äkki ikka tee peale ei ehitata, äkki ehitatakse koolimaja hoopis krundi serva. Ma ei oska sellise mõtteavalduse peale midagi kosta, see on umbes sama, et ma lähen seisan keset kiirteed ja mõtlen, et äkki ei sõida keegi mulle otsa. Ja rääkida, et kavandatav 4300 m2 riigigümnaasiumi hoone mahuks ringi sisse ära, teades ise, et riigigümnaasium vajab 6000 m2 kinnistut, on inimestele puru silma ajamine, sest pool hektarit ei mahu enam kuidagi ringi sisse ära, kui tahta sinna ka väljak rajada. Kui siiski tahetakse ehitada ringi sisse, siis tuleb rajada vähemalt 17 meetri kõrgune hoone ja koolile ei jää maalapikestki, kuigi tervisekaitsenõuetega on igale koolile ette nähtud oma maaala. Kui me selle detailplaneeringu vastu võtame, siis peame arvestama, et Koidula tänav võidakse liikluseks sulgeda järgnevaks sajaks ja rohkemaks aastaks. Seda väitsin ma enne ja väidan ka nüüd.