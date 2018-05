10 ja 50 aastat tagasi

Juba homme peetakse Vallimäel pidu. Esimest suurt pidu uue suve hakul. Nii nagu 1963. aastast peale, on avapeo peremeesteks õpilased. Kooliaasta töö lõppedes on nad kevaditi kokku tulnud kord laulupeole, kord tantsupeole, ikka kordamööda. Kuid päris ilma laulu või tantsuta pole ükski pidu läinud. Nii on ka tänavu. Seekord on suurem sõnaõigus rahvatantsijail.