Elu halvava puugihaiguse vaktsiini hind paneb mõtlema  

Puugid on Liivi Baueri vaenlased. Ühel augustiööl viie aasta eest kukkus ta suvilas põrandale maha. Seda, et asjad pole päris õiged, mõistis ta kohe. Jalad valutasid ja tundidega läks olukord veelgi hullemaks. Ta oli liikumisvõimetu, tõusis palavik ja Tallinnas haiglas seljaajust võetud proovid näitasid, et ta oli haigestunud puukentsefaliiti. Hetkega oli kõik muutunud, ta pidi õppima hakkama saama eluaegse haigusega.