Rakveres erakorralise meditsiini osakonda pöördujate arv püsib kõrge

AS-i Rakvere Haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev märkis, et tegureid, miks siinses EMO-s palju käiakse, on terve hulk. Kõigepealt perearstide kättesaadavus.

“Suheldes kolleegidega Lõuna-Eestist, on tekkinud tunne, et seal elavad inimesed on kannatlikumad ja suudavad oma järjekorra eriarstile või perearstile ära oodata,” lausus Suurkaev, lisades, et Rakvere ja teiste üldhaiglate EMO patsiendi profiil on samuti erinev. Rakvere menetleb palju keerulisemaid juhtumeid, kui seda tehakse näiteks Põlva või Võru kandis – kaugus kõrgema etapi haiglast on siin määrav.