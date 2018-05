Ta rääkis, et meie kliimas on jalgpallitreeningute kvaliteetseks läbiviimiseks ja mängijate tipptasemele arendamiseks vaja sisetingimusi. “Väljaku olukord on talviti mängijate tervisele ohtlik, samuti on treeningute kvaliteet libeda väljaku tõttu olematu,” sõnas Ljaš.