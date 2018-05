Juhtkiri: asiaadid tulevad

Korea turistid, kes on tulnud Eestisse, hulluvad lausa, kui näevad Lahemaal meie puutumatut loodust. Isegi rohelised murulapid on neile eksootika, mida nad väsimatult pildistavad. Just Lõuna-Koreast, Jaapanist, aga ennekõike Hiinast tulevate turistide arv on plahvatuslikult kasvanud. Ning arvata võib, et siia sattuvate hiinlaste hulk muudkui kasvab.