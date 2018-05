Vastukaja: kuumaõhupall käitus normaalselt

Virumaa Teatajas kirjutati veidralt käitunud ja kummaliselt lennanud õhusõidukist, mis “suutis vaevu üle metsatuka ja kõrgepingeliinide hõljuda”. Erinevalt meie naabermaadest ei ole Eestis just palju võimalusi näha lendamas kuumaõhupalle ja seetõttu tekitab sellise lennuvahendi nägemine mõnikord veidraid tundeid ja küsimusi. Eestis on vaid kolm kuumaõhupalli ja nende lennud on eksklusiivsed. Õhupall on õhust kergem lennuvahend, mis lendab samas suunas, kuhu tuul puhub, ja liigub tuulega peaaegu samal kiirusel. Kui õhupalli vertikaalset liikumist saab piloot suunata kerge vaevaga, siis horisontaalses plaanis pole õhupalli suuna muutmine sugugi lihtne. Ainuke võimalus seda teha on eri kõrgustel pisut erinevates suundades liikuvate õhumasside ärakasutamine. Suunda on õhupallil aga vaja muuta, et maanduda sobivale platsile, et mitte kahjustada põllukultuure ega ehmatada kariloomi.