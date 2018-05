Alahinnatud lugemismürgitus  

Tean, mida tähendab lugemisväsimus, kuigi poleks kunagi uskunud, et sarnane “tõbi” võib kallale tulla. Küllap teab mõni teinegi hingekene, mida tähendab, kui silme ees keerlevad kõverad kirjaread, kael ning kukal kisuvad krampi ja kurgus kõrvetab. Tõused arvuti ees koguni püsti ning muudkui vahid ekraani, kuni tajud ehmatusega, et su kallihinnalised elupäevad koosnevad vaid lugemisest-kirjutamisest ja istumisest. Ja siis ühel hommikul mõistad, et enamik tekstidest on nõudnud küll aega ja vaeva, aga kas midagi olulist on suudetud teisele inimesele pakkuda, jääb kahtlaseks. Nii mõtlen sedagi mõtteavaldust sõnastades.