1. jalaväebrigaadi staabi lahinguvõime sai NATO-lt positiivse hinnangu

“Brigaadi staabile antud positiivne hinnang annab kindlustunde, et meie peamine manööverüksus suudab tegutseda tõhusalt nii iseseisvalt kui ka koostöös liitlastega, sealhulgas juhtida Tapal paiknevat Ühendkuningriigi juhitavat NATO lahingugruppi ning on heal tasemel võrreldes teiste NATO riikide brigaadistaapidega,” ütles hindamismeeskonna ülem kolonel Aron Kalmus, kelle sõnul oli hindamisprotsess põhjalik ja võttis arvesse kõiki valdkondi ja detaile.

“NATO lahinguvalmidus tähendab, et võrreldaval tasemel on lisaks sõjalisele juhtimisele ja staabitööle ka tehnika hooldus, meditsiiniline toetus, sidevahendid, julgeoleku tagamine, samuti oskus tegutseda kõrgema üksuse koosseisus. Kui Siilil hindasime brigaadi lahinguvõimelisust intensiivses konfliktiolukorras, siis Lätis korraldatud õppusel sai näha, kuidas tegutseb brigaad Taani diviisi koosseisus ja koostöös teiste brigaadidega – seda, kui sujuvalt on korraldatud omavaheline sidepidamine, ettekanded ja lahingurütm,” ütles kolonel Kalmus.