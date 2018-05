Virumaa laululapsed testisid hääli bändi saatel

Elene Altmäele kui muusikaõpetajale ei mahtunud nimelt hinge, et ülevirumaalist laulukonkurssi polnud toimunud juba aastaid. Ta võttis oma südameasjaks see taaselustada ning on plaaninud lauluvõistlusest teha igaaastase konkursi, et laste solistiõppel oleks väljund ja laululapsed saaksid esinemiskogemuse.