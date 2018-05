Aqva spaa omanikud tahavad rajada Viljandi järve äärde veekeskuse

Kuigi Viljandis on juba aastaid veekeskust oodatud ja see ka plaani võetud, pole seni sellest asja saanud.Tõsisemalt läks teema uuesti käima hiljuti, kui Viljandi võimupoliitikud otsustasid, et rajavad veekeskuse kahele kesklinna kinnistule.

Kusma arvates ei kujuneks Viljandi kesklinna kavandatav veekeskus turismimagnetiks, seevastu võib aga järveäärne spaakompleks kasvatada Viljandi turistide arvu enam kui kaks korda. Ta märkis, et kui praegu on kogu Viljandi hotellide peale kokku 44 000 ööbimist aastas, siis ainuüksi Rakvere Aqva hotellis on aastas 60 000 ööbimist. Seega, potentsiaali on kõvasti. Kusma nentis, et mingil määral hakatakse konkureerima Rakvere hotelli ja veekeskusega, kuid ka siin püütakse edaspidi hoida head täituvust.