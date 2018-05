Meditsiiniraamat üllatab positiivselt

“Hitleri-Saksamaa ja NSV Liit on ka meditsiiniloos olulised peatükid, kusjuures arstiteaduse areng nendes riikides polnud sugugi ühemõtteliselt positiivne,” kirjutab autor raamatu saatesõnas.

Teos on ohtralt illustreeritud ning sisaldab põnevaid fotosid ja kaarte. 1925. aasta raviasutuste kaardilt selgub, et praegusel Lääne-Virumaal oli sel ajal kolm haiglat – loomulikult Rakveres, aga ka tööstusasulates Kundas ja Aseris. Kuus aastat hilisem apteekide-arstide paiknemise kaart näitab, et nii jaoskonnaarst kui ka apteek tegutsesid Viru-Nigulas, Haljalas, Kadrinas, Tapal, Tamsalus, Väike-Maarjas, Rakveres, Võsul ja Simunas, ainult apteek oli Kundas, Roelas, Rakkes, Viru-Jaagupis ja Läsnal.