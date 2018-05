Eigo Laur tahab Porkuni taas kaardile tuua

Sepapoiss Eigo Laur askeldab maalilise Porkuni järve kaldal koduhoovi korda teha. Või mis sepapoiss, päris v ana mees juba. Aga hoov on vaja korda saada, et kodusel laululaval Porkuni bluusifestivali ja veel enne seda noorte pillilaagrit korraldada. Ja kuidas sa ikka saad selle eest seista, et kogu küla korras oleks, kui oma majapidamine laokil on.