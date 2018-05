Elust enesest: jalgpallimäng päädis abieluettepanekuga

Ettevalmistused püha ürituse korraldamiseks algasid juba varem. Üks väike jalgpallur nimega Ert, kes oli võistlustel pallipoisiks, sai austusväärse ülesande sõrmus tulevasele peiule viia. Poisi ema Eneli rääkis, et hinges oli ka väike ärevus, sest kokkulepe oli selline, et kui mäng kaotatakse, siis abieluettepanekut ei tule. Siiski kaotusest hoolimata tehti üsna viimasel hetkel otsus, et asi tuleb ära teha. Eneli ütles, et sellise hetke tunnistaja on tore olla. “Tatjana oli veidi ehmunud, aga jah tuli kiiresti. Pisaraid nägin ka. Pealtvaatajad muidugi plaksutasid noortele, minu teismeline tütar tegi moblaga ka filmi. Võõrad inimesed soovisid noorpaarile õnne,” jutustas Eneli. (VT)