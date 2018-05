Elust enesest: Marten Kuningas protestis lauldes tselluloositehase vastu

Laulja sõnas, et ühines oma meelsuse näitamiseks. “Metsa raiutakse üha enam ja ma leian, et see on kallis vara, mida tuleb hoida. Ohus pole vaid mets, ikka suurem süsteem,” märkis Kuningas.

Kuigi meeleavalduse teema oli tõsine, sõnas laulja, et inimesed olid rõõmsad ja helges meeleolus. “Oldi ühe asja eest väljas. See on pretsedent, et inimesed püüavad oma meelsusega midagi ära hoida ja oma elukeskkonda kaitsta. See annab kindlustunde, et saame teha midagi koos. Pole nii, et kellelgi tuleb idee ja sõidame rahva arvamusest üle,” rääkis Kuningas, kes esitas meeleavaldusel kaks laulu. “Üks oli täiesti uus, selleks puhuks tehtud. Teine kandis nime “Kõik on kontrolli all”.” Kas tselluloositehase küsimuses ka nii on, ei osanud laulja öelda.