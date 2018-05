Kaunitel kontsertidel pole peaesinejaid

Mitmepalgeline on sõna, millega Käsmu kaunite kontsertide korraldaja Peep Veedla iseloomustab kümnendat sünnipäeva pidavat üritust. “Kavas on juubelit pidavad artistid ja noorema publiku tõmbenumbrid. Igale eale on oma peaesineja,” rääkis Veedla. Ta lisas, et esimesed kontserdid on pisut eakamatele ja lõpuots pigem nooremale publikule.