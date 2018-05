Viru-Nigula valla koolides mõeldakse ühtse koolivormi kasutamisele

Kahe aasta jagu on väikeses Vasta koolis kantud koolivormi. Sealse huvijuhi Krista Leppiku idee, mis on hästi vastu võetud, on läinud lendu. Nüüd plaanitakse koolivorm, mille kandmine pole kohustuslik, vaid soovituslik, viia sisse ka teistesse Viru-Nigula valla koolidesse. Praegu uuritaksegi, mis meelt ollakse Aseri koolis ja Kunda ühisgümnaasiumis koolivormi suhtes.