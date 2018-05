Põud paneb põlduri pilvi paluma

Maikuuks prognoosis ilmateenistus soojemapoolset ja kuiva ilma. Siiski pidid tugevamad vihmahood kergitama kuu sademetehulga keskmise lähedale. Praeguseks on Virumaa suurematest sadudest ilma jäänud, ja kuigi paariks päevaks tõotab rannailm asenduda veidi jahedamaga, on ilmaennustajate andmeil nädalavahetusel taas puhkajatel põhjust rõõmustada, sest päike on soe ja taevas pilvitu.

Aga põllumajandusega tegelejad rõõmu ei tunne ning jätkuv põud sunnib neid murelikult taevasse vaatama. Arkna Karjatalu OÜ taimekasvatusjuht Lauri Pentjärv ütles, et kui nüüd nädala või paari jooksul sadama ei hakka, kisub olukord kriitiliseks. Agronoomi sõnul on vihma hädasti vaja ja kestva põua käes kannatab kõige enam just teravili. Põllukultuuride kastmiseks ühtegi lahendust ei ole, sest tegemist on suurte aladega. Nii tuleb lihtsalt oodata ja loota.