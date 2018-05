Juhtkiri: õnn ja õnnetus

Põllumehed hoiavad juba mõnda aega pöialt rusikas, nii et see pigistamisest ehk punasekski tõmmanud. Inimesele võib soe ilm ju rõõmu teha, aga põllukultuurid, mille eluspüsimiseks hädavajalikku vett saab vaid taevastest kraanidest, põua üle ei rõõmusta. Kuivus hakkab ka talvisele toimetulekule põntsu panema, sest kui silo ei tule piisavalt, ei saa seda ka müüa ega loomadele ette anda.

Vihmatus teeb iga ­päevaga suuremaks tuleohu, nii et enne tasub kaks korda mõelda, kui tikku tõmmata või tulemasinat klõpsata, aga grilli kõrvale kuluks ära veepang.

Tuleb välja, et inimene ei saagi kunagi päris rahul olla. Möödunud aastal oli kevad pikk, külm ja vihmane. Maikuus sadas veel kohati lörtsi ning esimesed päriselt soojad ilmad, kui voodriga jope võis hommikul koju jääda, näitasid end rahvale lehekuu lõpus. Ka see polnud hea, sest vettinud pinnases ja külmas kasvavatel taimekestel tekkisid teised hädad.

Ilm on ilm. Kiru või kiida, tulemust see ei muuda. Maikuu põud, mis järgnes külmale vinduvale varakevadele, on teise äärmusena hirmutav. Kuumuse ja kuivuse tagajärjed selguvad alles sügisel, kui põllumees saaki salve sätib.