Kiri: väikese lapse suur mure: voodimärgamine

Uuringud on näidanud, et neljandik nelja aasta vanustest lastest märgab vahetevahel voodit, seitsmendal eluaastal esineb öist voodimärgamist 5–10 protsendil lastest ja kümnendaks eluaastaks on enureesi esinemissagedus langenud viiele protsendile. Aasta jooksul õpib oma urineerimist kontrollima ligikaudu 15 protsenti voodimärgajatest.