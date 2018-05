Ainetundjad on taas aupaistesse tõstetud

Peagi algav suvi annab märku, et koolilõpetajatel on kiired ajad. Vaja on teha veel viimased pingutused, et kõlada saaks viimane koolikell. Selle kõla juhatab paljud õpilased haridustee järgmisele astmele, olgu selleks siis ülikool või kutsekool. Otsused tuleb teha teadlikult ja kaalutletult, et valikud oleksid tulevikku vaadates parimad.