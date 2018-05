Repliik: linnakujunduse uued tuuled

Kui linna tulles mõjuvad kaunistusena mõeldud sinised, mustad ja valged ribad postidel lihtsalt kummastavalt, siis koju sõites ehk staadionipoolses küljes näib tulemus lihtsalt kole mis kole. Jääb mulje, nagu oleks väike laps proovinud midagi teha, aga on lõpuks käega löönud ja asja pooleli jätnud. No kui ei saanud asja, siis ei saanud, eks proovin kunagi hiljem uuesti ...

Kangesti tahaks küsida, kus on linnakunstniku silmad, et taoline jubedus läbi on lastud, aga ei saa, sest kuuldavasti on see Rakvere uue linnakunstniku esimene näpuharjutus linnaruumi “kaunistamisel”.