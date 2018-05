Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) juhi Helir-Valdor Seederi sõnul on praeguse seisuga selge, et Tartusse tselluloositehast ei tule, kuna see pole teostatav projekt. “Meil ei ole mõtet enesepettusega tegeleda, et seda tehast sellisel kujul sinna ju ei tule, ja me ei pea õigeks, et keskvalitsus nii-öelda ühepoolselt jõuga peaks seda püüdma rakendada,” märkis Seeder.