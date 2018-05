Koondis sai randmed soojaks  

Jalgpalliliidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uiboleht teatas, et saadaval on veel viimased piletid. Kuna ilm peaks tulema ilus, on karta, et need, kes pääsme täna enne mängu soovivad lunastada, võivad jääda tühjade pihkudega. Koondise kaitsja Karl Mööl rõõmustas, et saab mängida pealtvaatajaid täis väikesel staadionil. Siis tekib hea atmosfäär.