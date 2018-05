10 ja 50 aastat tagasi

Rajooni rahvakontrolli komitee arutas oma viimasel istungil seda, kuidas Kunda kolhoosis hoitakse ühisvara. Kontrollimisel selgus, et seal on täielik korralagedus. Tooksime mõned faktid. Metsast tuuakse ehitusbrigaadile metsamaterjali, saatelehti aga iga koorma kohta ei kirjutata. Need vormistatakse hiljem, siis, kui kogu metsamaterjal kohal on.