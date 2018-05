Juhtkiri: sõda nutisõltuvusega

Mobiili abil saab suhelda, see on ühtaegu nii märkmik, fotoaparaat, televiisor kui ka sõber. Asi, millel nii palju funktsioone, võib aga kergesti inimese elu mõjutama ja juhtima hakata. Ikka tahaks vaadata, kursis olla ... Nutitelefon satub kätte liigagi tihti. Tegelikult on telefoni näppimine asendustegevus, mille vastu aitab kõige edukamalt mõnele teisele tegevusele pühendumine: olgu raamatu lugemine, jalutuskäik terviserajal või oma kohustustega tegelemine.

Telefonile tervislike alternatiivide otsimisele on tähelepanu pööranud paljud koolid. Ilusate ilmadega peavad õpilased viibima vahetunnis õues, telefonid tuleb ahvatluse vältimiseks aga sootuks tuppa jätta. Siiski ei tasu unustada, et radikaalsed keelud ei toimi üheski vallas. Pahur õpilane virutab telefoni õpetaja lauale, ja kui keegi arvab, et ta nüüd, mil ta telefonist ilma on, keskendub täie tähelepanuga tunni teemale, siis on see keegi eksiteel. Õpilane on solvunud, alandatud ja ilma jäetud millestki talle üliolulisest. Parem peaks ehk mõtlema, kuidas nii võimekat vidinat, nagu seda on nutitelefon, tunnis ära kasutada saaks. Ja neid võimalusi on musttuhat.