Seitse unistust kutsehariduse tulevikust

Pärast põhikooli lõpetamist jätkab haridusteed kutsekoolis vaid veerand noortest. Elukestva õppe strateegias on seatud eesmärgiks, et see hulk võiks olla 40 protsenti. On selge, et niipea seda eesmärki ei saavutata. See pole halb uudis mitte ainult kroonilise oskustööliste puuduse käes kannatavatele tööandjatele, vaid kogu Eestile. Juba nüüd on vajalike oskustega töötajate puudus üks olulisi põhjusi, mis takistab Eestisse uute ettevõtete rajamist ja siin juba tegutsevate laienemist. Oleme näinud juhtumeid, kus ettevõtted on töötajate puuduse tõttu Eestist lahkunud. See mõjutab Eesti majandust ja meie kõigi heaolu.