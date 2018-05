Kogumispensioni teise samba väljamaksed ületasid miljoni euro piiri

Väljamaksed kasvasid 23 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga.

Kindlustusseltside liidu juhatuse liikme Andres Piirsalu sõnul on kohustusliku kogumispensioni väljamaksed alles käivitumisjärgus. “Praegu pensioni saavad kliendid on kogunud pensioni väga lühikest aega ehk maksimaalselt 16 aastat. Seetõttu on ka kogumispensioni osakaal pensionäri igakuises sissetulekus veel väike, aga see suureneb igal aastal märkimisväärselt,” ütles Andres Piirsalu.

Eelmisel aastal oli keskmine teise samba pensionimakse 58,22 eurot kuus. Kindlustusandjatel on teise samba pensioni saavate inimeste igakuisteks makseteks reserve kogusummas üle 70 miljoni euro. Aastaga on see summa suurenenud 12 miljoni euro võrra.