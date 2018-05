Estonian Celli Kunda heitveetoru lekib kuni septembrini

Ettevõtte tellitud tuukriuuringud kinnitasid, et toru ei olnud algul avastatud lekete kohas projekti kohaselt merepõhja sees ega pinnasega kaetud. Lisaks keskkonnainspektsiooni tuvastatud lekkekohtadele ilmnes tuukriuuringutest, et toru oli purunenud veel mitmest kohast esmaselt teatavaks saanud lekkekohast mere suunas. Tuukriuuringute tagasiside alusel on purunemiskohti 13, lisaks on toru ots nii-öelda paindes. "Täna teada oleva info alusel on enamik purunemistest parandatavad remondimuhvidega," märkis Lahe.