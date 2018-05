Aga elus ei ole midagi tasuta! Juba praegu maksame avaliku liiniveo 70%-lise ühistranspordi dotatsiooni kinni. Ka Sina, Herm! Oma ajakirjanikupalgast makstavate maksude pealt. Ainuke jama, et täiesti tasuta ühistranspordi peale minemisel maksame kinni ka tühjana sõitvad bussid, ebaotstarbekad liinid, kohtuvaidlused seoses konkurentsi rikkumise, praeguste vedajate õigustatud ootuste ja lepingute rikkumise ning põhjustatud pankrottidega. Selle asemel et suunata need vahendid abivajavatesse sektoritesse, teha korda teed ning parandada transpordivõrku! Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on seadnud eesmärgiks saada riigi kruusateed tolmuvabaks ning alles aastaks 2030 on plaanitud saada 45% 4700 kilomeetrist teekattest korda. Kruusateede remont kuni 400 kilomeetril nõuab umbes kaheksa miljonit eurot aastas. Ja me räägime kruusakattega teedest ning nende remondist 21. sajandil? Meil on karjuv vajadus investeerida teede olukorra parandamisse, liiklusohutusse ja paremasse transpordivõrku, mis puudutab palju suuremat hulka elanikkonnast, mõjutades vedajaid, välisinvestoreid ning majandust tervikuna. Ja Herm ironiseerib, et siin ei ole uuringutele kohta - siililegi selge, et „tasuta“ ühistransport on vajalik? Kas Herm on üldse kursis, et suurem osa elanikest ei poolda tasuta ühistransporti?