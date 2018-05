Saksa koolijuhid tutvusid Rakveres hariduse digitaliseerimisega

Rakvere ametikooli direktor Kuno Rooba ja õppedirektor Raili Sirgmets tutvustasid külalistele koolis käigus olevaid infosüsteeme ja andmebaase ning selgitasid nende kasutamist ja olulisust kooli igapäevase töö planeerimisel ja tegemisel. Eri lahenduste paljusus tuli Saksa koolijuhtidele üllatusena, külalisi huvitas nende kasutamise maksumus koolile ja neid üllatas, et enamiku süsteemidest on koolile andnud riik tasuta kasutamiseks. Lisaks tunti huvi, kui palju aega nende rakendamine võtab ja mida kool sellest võitnud on.