Salaseltsist kätekani: meie oma girl power  

Filmi esimesed kaadrid on rabavad ja virutavad kohe õhku hulga küsimusi: ühe peaosatäitja perekond koos väikese õega sõidab nädalaks Saaremaale puhkama. Kaasa on pakitud ujumisrõngad ja rannalinad. Vanem õde, kes aga siiski pealtnäha liiga noor, et nädalat üksi veeta, jääb koju.