Rakvere pani samuti koondisemänguks õla alla  

“See on kindlasti vorst vorsti vastu. Sellist plejaadi on loomulikult hea vastu võtta,” tunnistas Rakvere linnavolikogu spordikomisjoni esimees Aleksandr Holst ja lisas, et Rakvere andis omalt poolt tasuta staadioni kasutamise võimaluse ning kattis Eesti koondise majutamise kulud.