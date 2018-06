Karskusliit kutsub noori suvel karskust pidama

Karskusliit märgib, et noorte järjest levinum karske eluviis on ülemaailmne ilming. 15–18-aastased on keskmiselt karskemad, kui olid nende vanemad samas vanuses. Paljudel algab aga sõltuvusainete kasutamine just 18. eluaastast ning samasse perioodi jääb paljude puhul kooli lõpetamine ja mitmed olulised elumuudatused.

"Suve algus annab kõigile põhjust rõõmustada. Koolilapsed saavad nautida ka suvepuhkuse algust. Lõbutsemise keskel on oluline pidada meeles, et sõltuvusainetevaba lõpupeo suureks eduks on see, et siis võib rõõm jätkuda ka pärast peo lõppu. Häid põhjusi rõõmustamiseks ei maksa rikkuda sõltuvusainetega," ütles Eesti Karskusliidu esimees Lauri Beekmann.

Kahetsusväärne fakt on see, et enamik alaealisi ikkagi eksperimenteerib sõltuvusainetega ja murettekitavalt suur hulk alaealisi joob ennast iga kuu ka purju. Lisaks on sõltuvusaineid kasutavatel noortel teiste noortega võrreldes perekonnas enam vaimse tervise ja majanduslikke probleeme, tõdes Beekmann.