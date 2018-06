Viru vangla otsib direktorit

Viru vangla avati 2008. aastal ja see on Eesti kõige tänapäevasem vangla. Vanglas on 488 kambrit ja 25 tuba avavangla vangidele. Viru vanglas on üksusepõhine juhtimine ja seal kannavad karistust muu hulgas noored meessoost süüdimõistetud ning tugevdatud järelevalvet vajavad vangid. Vanglas töötab ligi 370 inimest, sealhulgas kriminaalhooldajad, kes tegelevad kogu Virumaa hooldusalustega ja noorte hooldusalustega üle Eesti.