Risti kasvamise ilu ja valu  

Et teostega hinge rikastada, on vaja korraks argipäeva rutiinist välja astuda. Kõige parem on neid tunnetada, kui võtta aeg maha ja tulla üksinda kirikusse pikemaks. Ainult nii saab kiriku rahu kanduda nii piltidesse kui ka endasse. Sarja “Risti kasvanud” tööd olen pildistanud kolme kevade jooksul kodu lähedal Tallinna Siselinna kalmistul. Fookuses polnud siis mitte niivõrd seal kasvavate puude ilu, vaid nende võitlus oma eluõiguse eest, elujõud. Nagu inimestel, nii on ka igal puul oma saatus.