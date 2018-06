Venemaa avarustest Rakverre tulnud töökas mees on alati sadulas  

Turske mees ratta seljas manööverdab väga oskuslikult, mis siis, et tal on vedada ämbrid, harjad ja luuad. Kojamees Mikhail Ivankovi (64) töö oleks justkui välijõusaalis rassimine: füüsiline pingutus vaheldub rattasõiduga. Niimoodi tulebki vahepeal aeg maha pidurdada. Ettevaatlikult.

Usinal Mikhailil on tööpäevas hetki, mida ta armastab. Nii võib teda näha istumas Kroonikeskuse ees pingil. See on tema aeg. Sähvigu välk või möllaku tuisk, tal on komme teha siin peatus. Mõnikord vajab ratas pisukest putitamist või tuleb läbi mõelda, mida veel tarvis teha oleks. Või lihtsalt selleks, et niisama mõnusalt suitsu pahvida.