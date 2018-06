Muusikamees tallab pedaale praktilistel kaalutlustel

Jalgrattal on Rannu, kes muide päris usinalt heliloominguga tegelenud, liigelnud viimased kümme aastat. Oma truu sõbra ostis ta 2008. aasta aprillis. “Kaks tagumist velge olen Rakvere aukudes puruks sõitnud, neli korda on tulnud ketti vahetada ja sadul lagunes ära,” loetleb ta ratta kallal ette võetud suuremaid remonditöid.

Rattaga sõidab Toomas Rannu nii suvel kui ka talvel. “Naelkummidega on väga hea ja tore sõita, ainult ülbeks ei tohi minna ja ohutunnet kaotada,” räägib ta. Ning lisab, et jalgsi kiilasjääle ukerdama ei kipu, rattaga on aga lausa lust üle jääväljade kihutada.