Tom ohjab parkimist ja väntab ratast  

Enamik neist hoovile vurajatest ei tea, et Tomi põhiliseks sõiduvahendiks on jalgratas. Sellega läbib ta iga päev üle kümne kilomeetri. Et aastas veedab Tom sadulas kaheksa-üheksa kuud, koguneb kilometraaži üsna korralikult. “Septembris pean tavaliselt rattale uue keti ostma,” nendib ta ja lisab, et vahetada on aeg-ajalt tarvis teisigi osi.